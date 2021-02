L’appello di Sandra Milo dopo aver ricevuto il vaccino

Leggi su zon

(Di venerdì 26 febbraio 2021)si vaccina contro il Covid-19 e lancia un appello a tutti gli italiani: “Fatelo per senso Civile e senza timore”si è vaccinata contro il Covid-19 e ha pubblicato una foto per fare un appello a tutti gli italiani. 88 anni il prossimo 11 marzo, la nota attrice hala prima dose delnell’ambito della campagna di vaccinazione degli over 80 della Regione Lazio e ha scelto di condividere il momento sui social. Non ha nascosto i timori iniziali, soprattutto per la sua paura degli aghi, raccontando su Instagram di girarsi sempre dall’altro lato prima di fare un prelievo o in iniezione. Per ilha detto: “Quando l’operatore sanitario ha esclamato ‘fatto’ io ho chiesto, da fifona quale sono, ‘già finito?’. Non ho sentito ...