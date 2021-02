Juve, si è ristretto l'attacco: pronti Chiesa e Ramsey, due punte di scorta per Pirlo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Due sì e due no. Per la seconda volta in questo campionato Andrea Pirlo dovrà fare i conti con due soli attaccanti disponibili per la partita contro il Verona, giovani del vivaio esclusi. I fastidi ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Due sì e due no. Per la seconda volta in questo campionato Andreadovrà fare i conti con due soli attaccanti disponibili per la partita contro il Verona, giovani del vivaio esclusi. I fastidi ...

Napoli, un progetto tutto a rifare: i giorni più lunghi di De Laurentiis ... con un numero di giocatori ristretto a causa degli infortuni e con timori sempre più crescenti ... Tra gli azzurri e il quarto posto ci sono tre punti, la Lazio e la Juve, che gioca stasera contro il ...

Gori, quattro scudetti con tre maglie differenti Cresciuto nel vivaio dell'Inter, l'attaccante nato a Milano il 24 febbraio 1946 ha centrato il tricolore in carriera con i nerazzurri, il Cagliari e la Juventus. Nello stesso giorno, a Napoli, viene a ...

