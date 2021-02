Julio Cesar ed il litigio con Mourinho | l’incredibile racconto sulla festa Scudetto

(Di sabato 27 febbraio 2021)è tornato sui tempi dellodella sua Inter con in panchina, tra i due c’è stato ai tempi un duro confronto. L’Inter è la capolista della classifica di Serie A. La vittoria nel derby contro il Milan ha lanciato la squadra di Antonio Conte in quella che da alcuni è già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

In tempi più recenti: Luca Cigarini, Mariano Bogliacino, Michele Canini,Leon, Andrea Consigli, Danilo Soddimo e una delle ex bandiere biancorosse, Michael Cia, girato alla Samb dall'...Per contro sulla panchina dell'equipo maximo ganador de la Libertadores è arrivatoFalcioni, che per ora ha totalizzato tre punti in due partite (una sconfitta di nuovo contri el Granate ...Julio Cesar, ex portiere brasiliano, ha svelato un aneddoto sulla celebrazione dello Scudetto vinto con la maglia dell'Inter nel 2009 ...Julio Cesar-Mourinho, lite post scudetto: «Gli urlai contro». L’aneddoto raccontato dal portiere brasiliano. Julio Cesar, ex portiere brasiliano, ha svelato un aneddoto sulla ...