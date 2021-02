In Toscana i medici di base stanno vaccinando gli over 80: chiamata a casa e puntura in ambulatorio (Di venerdì 26 febbraio 2021) In Toscana, la distribuzione dei vaccini procede, come in tutta Italia, a passo lento a causa della disponibilità limitata delle dosi. Ma qui, la Regione si è portata avanti: già da venerdì 29 febbraio è partito il piano vaccinale che prevede l’inoculazione dei vaccini agli ultraottantenni nell’ambulatorio del medico di base. Quasi unanime la partecipazione dei medici di base: “La Regione scommette su di noi”. >> Italia zona arancione scuro o rossa: quali le città che cambiano colore da sabato Vaccini in Toscana In Toscana, i medici di medicina generale stanno fissando gli appuntamenti con i propri assistiti ultraottantenni per le vaccinazioni della prossima settimana. Il 22 febbraio è stato siglato a livello ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) In, la distribuzione dei vaccini procede, come in tutta Italia, a passo lento a causa della disponibilità limitata delle dosi. Ma qui, la Regione si è portata avanti: già da venerdì 29 febbraio è partito il piano vaccinale che prevede l’inoculazione dei vaccini agli ultraottantenni nell’del medico di. Quasi unanime la partecipazione deidi: “La Regione scommette su di noi”. >> Italia zona arancione scuro o rossa: quali le città che cambiano colore da sabato Vaccini inIn, idina generalefissando gli appuntamenti con i propri assistiti ultraottantenni per le vaccinazioni della prossima settimana. Il 22 febbraio è stato siglato a livello ...

Tiziana99296006 : @Alberto21011956 Non parlo dei servizi quelli sono buoni anche in toscana sono la gran parte dei medici di base che… - FI_Toscana : #Figline perde 3 #Medici nell'immobilismo della Giunta Mugnai. Il vice coordinatore provinciale di @forza_italia Fi… - Luca_Zunino : In Toscana i medici di base gestiscono il vaccino degli over 80, chiamata a casa e puntura in ambulatorio: “La Regi… - UmbyWanKenobi : La chiamata a casa e la puntura in ambulatorio. In Toscana i medici di base gestiscono il vaccino degli over 80: 'L… - riccardo_ric : RT @katrin23594597: @CeroniAlessio @CottarelliCPI Abitando in Toscana e lavorando in ospedale vedo e sento un impegno elevato per la capaci… -