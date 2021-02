Gli investitori Usa temono un brusco aumento dei prezzi e vendono titoli di Stato. Le Borse europee tutte in rosso (Di venerdì 26 febbraio 2021) I timori per l’inflazione in Usa spaventano gli investitori e affossano anche le Borse europee. La prospettiva di un possibile incremento dei prezzi, che fa paventare una revisione delle politiche monetarie espansive ora adottate da tutte le principali banche centrali, è alimentata da alcuni dati oggettivi come i rincari delle materie prime. Ma anche da previsioni come quella arrivata la settimana scorsa da Michael Burry, il gestore di fondi diventato famoso per aver anticipato la crisi dei mutui subprime, che su Twitter ha scritto di “prepararsi per l’inflazione” aggiungendo addirittura un parallelo con la Germania del primo dopoguerra, strozzata dai debiti bellici e colpita da un’iperinflazione che costrinse a stampare banconote da milioni di miliardi di marchi. La paura della ripartenza dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) I timori per l’inflazione in Usa spaventano glie affossano anche le. La prospettiva di un possibile incremento dei, che fa paventare una revisione delle politiche monetarie espansive ora adottate dale principali banche centrali, è alimentata da alcuni dati oggettivi come i rincari delle materie prime. Ma anche da previsioni come quella arrivata la settimana scorsa da Michael Burry, il gestore di fondi diventato famoso per aver anticipato la crisi dei mutui subprime, che su Twitter ha scritto di “prepararsi per l’inflazione” aggiungendo addirittura un parallelo con la Germania del primo dopoguerra, strozzata dai debiti bellici e colpita da un’iperinflazione che costrinse a stampare banconote da milioni di miliardi di marchi. La paura della ripartenza dei ...

Italia_Notizie : Gli investitori Usa temono un brusco aumento dei prezzi e vendono titoli di Stato. Le Borse europee tutte in rosso - clikservernet : Gli investitori Usa temono un brusco aumento dei prezzi e vendono titoli di Stato. Le Borse europee tutte in rosso - Noovyis : (Gli investitori Usa temono un brusco aumento dei prezzi e vendono titoli di Stato. Le Borse europee tutte in rosso… - Housers_Italia : Nuova opportunità a tasso fisso con GARANZIA IPOTECARIA! ???? - albertobassi18 : C’era grande attesa per il decreto attuativo dedicato alle #agevolazionifiscali per gli investitori di #startup e… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli investitori La fuga dai titoli di Stato pesa sulle Borse europee. In Asia Tokyo - 4% A pesare sull'umore degli investitori continua a essere il sell off generalizzato dei titoli di Stato, segnale preoccupante anche per gli asset più rischiosi. Negli Usa il rendimento del Treasury ...

Borsa: Europa migliora ma resta in rosso, scivola l'energia Le Borse europee migliorano dopo un avvio in netto calo, in scia con i listini asiatici e la chiusura negativa di Wall Street dove ora i futures sono in rialzo. Tra gli investitori c'è nervosismo dopo l'aumento del mercato obbligazionario statunitense, con i rendimenti ai massimi in un anno. I timori per l'andamento dell'inflazione Usa ha scatenato un sell - off ...

Gli investitori Usa temono un brusco aumento dei prezzi e vendono titoli di Stato Il Fatto Quotidiano Il picco dei tassi Usa fa cadere le Borse Ue, lo spread sale Resterà valida la differenziazione delle Regioni in base al colore, con l'aggiunta delle zone arancione scuro e rosse. In asta, ha ricordato l'agenzia Reuters, il tasso del nuovo Btp a 5 anni è salito ...

L’empirismo liberale di Draghi e il rimprovero del presidente paneuropeo Terrenoire all’Italia L’empirismo liberale di Draghi e il rimprovero del presidente paneuropeo Terrenoire all’Italia. venerdì 26 febbraio 2021. Le speranze sul governo Draghi, l’intervista ad Al ...

A pesare sull'umore deglicontinua a essere il sell off generalizzato dei titoli di Stato, segnale preoccupante anche perasset più rischiosi. Negli Usa il rendimento del Treasury ...Le Borse europee migliorano dopo un avvio in netto calo, in scia con i listini asiatici e la chiusura negativa di Wall Street dove ora i futures sono in rialzo. Trac'è nervosismo dopo l'aumento del mercato obbligazionario statunitense, con i rendimenti ai massimi in un anno. I timori per l'andamento dell'inflazione Usa ha scatenato un sell - off ...Resterà valida la differenziazione delle Regioni in base al colore, con l'aggiunta delle zone arancione scuro e rosse. In asta, ha ricordato l'agenzia Reuters, il tasso del nuovo Btp a 5 anni è salito ...L’empirismo liberale di Draghi e il rimprovero del presidente paneuropeo Terrenoire all’Italia. venerdì 26 febbraio 2021. Le speranze sul governo Draghi, l’intervista ad Al ...