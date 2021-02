Giuseppe Conte in cattedra a Firenze sulle "lezioni della pandemia" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si intitola “Tutela della salute e salvaguardia della economia: lezioni dalla pandemia” la lectio magistralis che l’ex premier Giuseppe Conte tiene in diretta streaming dall’Università di Firenze. “Questa giornata segna il mio ritorno nella comunità accademica fiorentina nella quale ho trascorso lunghi anni. Esperienza che mi ha arricchito enormemente, anche dal punto di vista umano. Ho accolto con gioia e emozione l’invito a tenere questa lezione. E’ una lezione che dedico a tutti gli studenti con l’auspicio che possiate affinare le vostre idee e progetti di vita”, ha premesso. L’ex premier ha ripercorso i primi giorni della pandemia: “L’Italia si è trovata ad affrontare per prima l’esplosione della ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si intitola “Tutelasalute e salvaguardiaeconomia:dalla” la lectio magistralis che l’ex premiertiene in diretta streaming dall’Università di. “Questa giornata segna il mio ritorno nella comunità accademica fiorentina nella quale ho trascorso lunghi anni. Esperienza che mi ha arricchito enormemente, anche dal punto di vista umano. Ho accolto con gioia e emozione l’invito a tenere questa lezione. E’ una lezione che dedico a tutti gli studenti con l’auspicio che possiate affinare le vostre idee e progetti di vita”, ha premesso. L’ex premier ha ripercorso i primi giorni: “L’Italia si è trovata ad affrontare per prima l’esplosione...

UNI_FIRENZE : In occasione del suo rientro in #Unifi, il professor Giuseppe Conte tiene una lezione per gli studenti di Giurispru… - FMCastaldo : In ogni difficoltà si nasconde anche un’opportunità: Giuseppe #Conte rappresenta una figura che deve assurgere a un… - ricpuglisi : A mio modesto avviso qualcuno sta sottostimando il ruolo cruciale svolto da @matteorenzi nella catena di eventi che… - infoitinterno : Giuseppe Conte, oggi il ritorno all'università: «Bentornato a Firenze». Fioccano altre espulsioni nel M5S - infoitinterno : Giuseppe Conte all'università parla di salute ed economia -