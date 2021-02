Frascati | grosso cinghiale in zona ‘8 settembre’ | prima la passeggiata | poi la corsa in strada VIDEO

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sta facendo il giro del web ilgirato questa mattina all’alba sullache collegae Grottaferrata, dove un ragazzo ha ripreso unaggirasi tra le vie della città. L’animale stava tranquillamente passeggiando nelle vicinanze del campo di calcio “8 settembre”. Dopo una corsetta sul marciapiede, ilha poi attraversato la, rischiando di essere investito dalle auto in transito. Subito dopo è sparito tra i cespugli dall’altro lato della. Ilche immortala queste scene è stato filmato e postato su Facebook da Riccardo Monti, parrucchiere proprietario di Postopera. Le immagini sono già diventate virali nei vari gruppi social dei Castelli Romani. Ecco il ...

