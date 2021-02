F1 | Binotto | ' squadra conta più dei singoli | delusioni 2020 non dovranno ripetersi'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Maranello, 26 feb. - (Adnkronos) - "Lapiù di noi. Siamo reduci dache non. Dobbiamo onorare la divisa, simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo. Mi aspetto pochi errori, qualità ed allegria agonistica. Per i tifosi, coraggio, la prima gara sta arrivando". Così il team principal della Ferrari, Mattia, nel corso del team launch della Scuderia.

Rivolgendosi ai piloti,ha chiesto 'il massimo impegno, perchè laconta di più di ognuno di noi. Siamo gli interpreti di una passione enorme e commovente e reduci da delusioni che non ...... Leclerc e Sainz hanno poi ribadito l'importanza del lavoro die del rispetto reciproco: ...della Ferrari per il 2021 della Formula 1 poche ma importanti parole dello stesso: "Siamo ...Maranello, 26 feb. - (Adnkronos) - "Il percorso che ci attende è lungo e accidentato. Sarà un momento in cui commetteremo eventualmente degli errori, alcuni evitabili e altri magari anche intollerabil ...Alle ore 14.00 ha avuto luogo la presentazione della nuova Scuderia Ferrari 2021. La Rossa si è presentata quest'oggi, seppur in versione virtuale per via del contesto pandemico, essenzialmente nel pr ...