Coronavirus | il monito di Rezza | Primi focolai nelle scuole

romasulweb : Coronavirus Roma, il monito di D'Amato: 'Fase delicata. Servono certezze su vaccino' - ladyrosmarino : RT @fanpage: 'O stiamo attenti o rischiamo un nuovo #lockdown', il monito del dottor Garattini - infoitsalute : Coronavirus Roma, il monito di D'Amato: 'Fase delicata. Servono certezze su vaccino' - MerovingioDj : RT @Libero_official: Il monito della #Ghisleri: 'Confusione e tenuta psicologica molto bassa'. #Draghi deve fare i conti con una situazione… - TeoloMassimo : RT @Libero_official: Il monito della #Ghisleri: 'Confusione e tenuta psicologica molto bassa'. #Draghi deve fare i conti con una situazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus monito

Gazzetta del Sud

"L'attenzione resti però altissima" l'avvertimento, una non interpretare il colore "permissivo" come un ok a sciogliere le briglie. È lo stesso ministero a frenare: si conferma per la quarta ...E' ildi Joe Biden durante il discorso per celebrare il traguardo dei 50 milioni di vaccini contro ilsomministrati negli Stati Uniti. Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: ...Un livello sempre più lontano dal livello 50 su 100 mila che permetterebbe il completo ripristino sull’intero territorio nazionale del fondamentale processo di tracciamento dei casi e dei contatti str ...La pandemia ci ha costretti a indossare la mascherina: oggi questo accessorio così fondamentale rischia di danneggiare l'ambiente.