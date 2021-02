Sciopero generale dell'8 marzo: treni a rischio per 24 ore (Di giovedì 25 febbraio 2021) Foto di repertorio Nuovo Sciopero dei treni in arrivo a marzo. Secondo quanto comunicato sul sito internet del Ministero dei Trasporti, i treni si fermeranno per 24 ore tra il 7 e l'8 marzo. L'... Leggi su novaratoday (Di giovedì 25 febbraio 2021) Foto di repertorio Nuovodeiin arrivo a. Secondo quanto comunicato sul sito internet del Ministero dei Trasporti, isi fermeranno per 24 ore tra il 7 e l'8. L'...

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero generale Sciopero generale dell'8 marzo: treni a rischio per 24 ore L'agitazione è stata organizzata in occasione dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private indetto dai sindacati per l'intera giornata di lunedì 8 marzo. Lo sciopero prenderà il ...

'C'è un'enorme pressione che si sta accumulando' Nel frattempo, la resistenza nel Paese è cresciuta: uno sciopero generale ha portato l'economia alla paralisi, le manifestazioni si stanno diffondendo e ci sono già stati diversi morti attribuiti ...

Sciopero generale dell'8 marzo: treni a rischio per 24 ore

Non Una Di Meno a istituti romani: costruiamo insieme sciopero 8 marzo Roma - Dopo aver annunciato per domani azioni in tutta Italia per il lancio dello sciopero transfemminista dell'8 marzo, Non Una Di Meno-Roma scrive un ...

