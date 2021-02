Reddito di cittadinanza, il governo Draghi pronto al cambiamento: stop dopo 18 mesi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Reddito di cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge nel 2019 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Tuttavia, il governo guidato dal nuovo premier, Mario Draghi, è pronto ad una “stretta” su quest’ultimo per cercare di contrastare gli effetti controproducenti di tale Reddito. NUOVE L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ildi(RdC), introdotto con decreto-legge nel 2019 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Tuttavia, ilguidato dal nuovo premier, Mario, èad una “stretta” su quest’ultimo per cercare di contrastare gli effetti controproducenti di tale. NUOVE L'articolo

Agenzia_Ansa : Vince 640mila euro al gioco ma prende il Reddito di cittadinanza. Scoperto a Cecina dalla Guardia di Finanza e dall… - borghi_claudio : @Guglielmo_Totti Si dovrebbe domandare alla Merkel #chennepenza mettendo anche di fianco il conto dei trasferimenti… - davidefaraone : A Palermo 145 condannati per mafia percepivano il reddito di cittadinanza. L’INPS si fida delle autocertificazioni… - infoitinterno : Incassano il beneficio, ma non ne hanno diritto: scoperti altri 8 furbetti del reddito di cittadinanza - infoitinterno : Messina. Reddito di cittadinanza, via alle convocazioni dei nuovi beneficiari -