Piccolo | discarica a cielo aperto a via di Brava

il_piccolo : L’ultimo sfregio all’area proclamata dall’Unesco Patrimonio dell’umanità: il cedimento di un portone fa scoprire un… - il_piccolo : L’impianto da 40 milioni era stato inaugurato nel 2018. Il sindaco: è una bomba ecologica e un freno allo sviluppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccolo discarica

Il Piccolo

Unadietro Villa Ciardi Una vera e propriaè invece apparsa sul retro dell'ex ... e unmaterasso ancora imballato". Da chiarire se si sia trattato di un abbandono selvaggio o ...Oggi abbiamo ridato un po' di decoro ad untratto di questa laguna martoriata da mareggiate ... ingombranti, inerti fa capire come in molti l'abbiano scambiata per una. La Sacca ...La sfida: «In Regione stanno dalla nostra parte? Allora contribuiscano alla battaglia legale» Fanno sul serio e sono pronti di nuovo a incatenarsi e fare le barricate di fronte ai cancelli della disca ...’Nel nostro piccolo’, il gruppo social impegnato a ripulire le scarpate dai rifiuti che vi vengono incivilmente scaricati, oggi sarà per la quarta volta operativo a Porto San Giorgio: "Il ritrovo – sp ...