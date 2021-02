Nuova variante Covid, scoperta un’altra che può indebolire i vaccini (Di giovedì 25 febbraio 2021) C’è una Nuova variante Covid che sta dilagando a New York e che, secondo gli esperti, sembra indebolire l’efficacia vaccinale. Nuova variante Covid scoperta negli Stati Uniti. La brutta notizia arriva da New York, dove si sta diffondendo in maniera molto rapida. Lo fanno sapere gli studiosi del Columbia University Vegelos College of Physicians and L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 febbraio 2021) C’è unache sta dilagando a New York e che, secondo gli esperti, sembral’efficacia vaccinale.negli Stati Uniti. La brutta notizia arriva da New York, dove si sta diffondendo in maniera molto rapida. Lo fanno sapere gli studiosi del Columbia University Vegelos College of Physicians and L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

