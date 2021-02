Lazio, Inzaghi non ha ancora firmato il rinnovo: manca un dettaglio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il rinnovo di Inzaghi non è ancora arrivato: da limare alcuni dettagli economici, la volontà delle parti non è comunque in discussione Nella Lazio che verrà, la certezza è Simone Inzaghi. Il rinnovo non è ancora stato messo nero su bianco, ma la società dà per scontato il matrimonio con l’allenatore. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Come riporta il Corriere dello Sport, ci sono ancora alcuni dettagli di natura economica da limare: le distanze sono minime, ma un incontro è necessario. Gli impegni federali del presidente Lotito hanno rallentato la trattativa, l’esito – comunque – non sembra in discussione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ildinon èarrivato: da limare alcuni dettagli economici, la volontà delle parti non è comunque in discussione Nellache verrà, la certezza è Simone. Ilnon èstato messo nero su bianco, ma la società dà per scontato il matrimonio con l’allenatore. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Come riporta il Corriere dello Sport, ci sonoalcuni dettagli di natura economica da limare: le distanze sono minime, ma un incontro è necessario. Gli impegni federali del presidente Lotito hanno rallentato la trattativa, l’esito – comunque – non sembra in discussione. Leggi su Calcionews24.com

