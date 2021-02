John Geddert, ex allenatore della Nazionale statunitense di ginnastica, si è ucciso dopo essere stato incriminato per più di 20 accuse, tra cui abusi sessuali nei confronti delle sue atlete (Di giovedì 25 febbraio 2021) John Geddert, ex allenatore della Nazionale di ginnastica statunitense alle Olimpiadi di Londra 2012, si è ucciso poche ore dopo essere stato incriminato per 24 accuse, tra cui abusi sessuali, da un tribunale del Michigan, negli Stati Uniti. La notizia Leggi su ilpost (Di giovedì 25 febbraio 2021), exdialle Olimpiadi di Londra 2012, si èpoche oreper 24, tra cui, da un tribunale del Michigan, negli Stati Uniti. La notizia

Usa, ex coach olimpico di ginnastica suicida: incriminato per molestie e traffico di esseri umani in foto: Immagine da Twitter. Il mondo dello sport Usa è sotto choc: John Geddert, ex allenatore olimpico di ginnastica, è morto suicida a 63 anni. L'uomo questo pomeriggio, poco prima di compiere il ...

in foto: Immagine da Twitter. Il mondo dello sport Usa è sotto choc: John Geddert, ex allenatore olimpico di ginnastica, è morto suicida a 63 anni. L'uomo questo pomeriggio, poco prima di compiere il ...