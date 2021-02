Isola d’Elba: esplode bombola di gas in una villetta. Due feriti: un uomo è grave (Di giovedì 25 febbraio 2021) Due feriti, a Portoferraio, per l'esplosione di una bombola gas in una villetta. Nello scoppio della bombola, avvenuto in località Acquaviva sono infatti due i feriti. Si tratta della coppia che viveva nella casa dove è avvenuto l'incidente. L'uomo è in condizioni definite gravi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Due, a Portoferraio, per l'esplosione di unagas in una. Nello scoppio della, avvenuto in località Acquaviva sono infatti due i. Si tratta della coppia che viveva nella casa dove è avvenuto l'incidente. L'è in condizioni definite gravi L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Isola d’Elba: esplode bombola di gas in una villetta. Due feriti: un uomo è grave - infoelba : Motori accesi per il 54esimo Rallye Elba | Sport ISOLA D'ELBA - TgrRaiToscana : Isola d’Elba: a Portoferraio in località Acquaviva i vigili del fuoco sono intervenuti per l’esplosione di una pala… - qn_lanazione : Esplosione in una casa all'Isola d'Elba. Due feriti. Gravi danni all'edificio - infoelba : Leggi questo articolo su TENews -