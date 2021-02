Il Covid spaventa ancora la Serie A | “Possibile uno stop del campionato”

Leggi su itasportpress

Il COVID-19 torna a colpire anche il mondo del calcio. Nelle ultime ore è arrivato il rinvio ufficiale del match tra Torino e Sassuolo, previsto per domani a causa dei numerosi casi di positività tra i granata. Il professor Giovanni Di Perri, infettivologo e direttore del dipartimento di malattie infettive dell'Ospedale Savoia di Torino, ha parlato a Tuttosport di un possibile stop della Serie A: "Il calcio come il paese verrà toccato per forza dalla variante inglese, che è anche più contagiosa. Non escludo che a un certo punto diventi indispensabile sospendere temporaneamente il campionato, magari anche solo un mese per rallentare l'epidemia".