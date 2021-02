Governo Draghi, Grillo: “Serve eco-turbo su transizione ecologica” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Dobbiamo mettere l’eco-turbo. Ripeto. Dobbiamo mettere l’eco-turbo”. Così Beppe Grillo sul suo blog, dove scrive che “dobbiamo raddoppiare la velocità della transizione ecologica. Le emissioni italiane di gas climalteranti (CO2 e altri cinque) calano al ritmo delle lumache. Invece abbiamo bisogno di eco-lepri”. “Al ritmo attuale arriveremo al 100 % di energie rinnovabili fra 80 anni invece che fra 40, come invece faranno miliardi di abitanti della Cina, della Nuova Zelanda, del Costarica, del Nord-Europa, della Francia, della Germania. E perfino quelli del Vaticano e di San Marino. Se progrediamo così piano i nostri ‘ragazzi del 2099’ saranno fritti. Fritti dal riscaldamento della Terra. Dobbiamo raddoppiare la velocità di riduzione dei gas climalteranti, la CO2 e altri cinque gas micidiali”. Dunque ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Dobbiamo mettere l’eco-. Ripeto. Dobbiamo mettere l’eco-”. Così Beppesul suo blog, dove scrive che “dobbiamo raddoppiare la velocità della. Le emissioni italiane di gas climalteranti (CO2 e altri cinque) calano al ritmo delle lumache. Invece abbiamo bisogno di eco-lepri”. “Al ritmo attuale arriveremo al 100 % di energie rinnovabili fra 80 anni invece che fra 40, come invece faranno miliardi di abitanti della Cina, della Nuova Zelanda, del Costarica, del Nord-Europa, della Francia, della Germania. E perfino quelli del Vaticano e di San Marino. Se progrediamo così piano i nostri ‘ragazzi del 2099’ saranno fritti. Fritti dal riscaldamento della Terra. Dobbiamo raddoppiare la velocità di riduzione dei gas climalteranti, la CO2 e altri cinque gas micidiali”. Dunque ...

