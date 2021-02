Germania, migliora la fiducia dei consumatori (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il sentiment dei consumatori tedeschi inizia a migliorare anche se continua a mostrare un valore negativo, a causa delle rigide misure assunte dal governo per frenare la terza ondata di pandemia. Sono aumentate le aspettative sia economiche che di reddito, insieme alla propensione all’acquisto. L’indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per marzo un valore di -12,9 punti, che si confronta con -15,5 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -15,6). Il dato è migliore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -14,3 punti. Tornano a migliorare le aspettative sulla situazione economica con l’indicatore che sale di 6,7 punti a quota 8, così come l’indice sulle aspettative dei redditi (a 6,5 punti), mentre l’indicatore sulla propensione a spendere è balzata a 7,4 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il sentiment deitedeschi inizia are anche se continua a mostrare un valore negativo, a causa delle rigide misure assunte dal governo per frenare la terza ondata di pandemia. Sono aumentate le aspettative sia economiche che di reddito, insieme alla propensione all’acquisto. L’indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per marzo un valore di -12,9 punti, che si confronta con -15,5 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -15,6). Il dato è migliore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -14,3 punti. Tornano are le aspettative sulla situazione economica con l’indicatore che sale di 6,7 punti a quota 8, così come l’indice sulle aspettative dei redditi (a 6,5 punti), mentre l’indicatore sulla propensione a spendere è balzata a 7,4 ...

