Funerali di Stato per ambasciatore e carabiniere uccisi in Congo Angoscia per giustizia disattesa

ROMA – Bare avvolte nel tricolore per i Funerali di Stato dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi nell'agguato in Congo. I feretri, avvolti nel tricolore sono stati trasportati nella chiesa dai carabinieri del 13/o reggimento, quello di Iacovacci. Presenti il premier Mario Draghi, i ministri Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese

