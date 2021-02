Elisa Isoardi pronta a sbarcare su l’Isola dei Famosi | «Mio fratello mi sta insegnando molto | lui vive da eremita»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ormai è quasi tutto pronto per dare il via alla nuova edizione dedei. Il noto reality andrà in onda dal 15 Marzo 2021 e sarà condotto per la prima volta da Ilary Blasi. L’inviato speciale di questa edizione sarà Massimiliano Rosolino. Tra i naufraghi dedei2021 anche. La nota conduttrice Tv ha deciso di dare una svolta alla sua carriera e di provare una nuova avventura., in occasione della sua imminente partenza verso l’Honduras, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. La showgirl si sta preparando per questa sua missione immersa nella natura insieme a suo, il quale ha uno stile di vita decisamente particolare. Leggi anche –> “dei ...