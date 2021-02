Dayane Mello si scusa con Stefania Orlando e cambia idea sulla finale | ecco il loro confronto – VIDEO

(Di giovedì 25 febbraio 2021)hanno avuto nuovamente modo di confrontarsi dopo i recenti litigi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. “Sarò serena quando uscirò da questa casa, non sopporto più di stare qua dentro. Proprio mentalmente sono arrivata, capito?”, afferma l’amazzone del reality.sicon... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : #Gfvip, Dayane scoppia in lacrime dopo lo scontro con Tommaso - fanpage : #Gfvip, aereo per Dayane Mello, idolo del pubblico femminile - lisavcls : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - shaneRoly : RT @littlet31856797: Un esemplare di Rosafinta Cannavó che si mangia letteralmente le mani dopo aver capito di aver perso definitivamente D… - jjoonmedia : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

e Stefania Orlando hanno avuto nuovamente modo di confrontarsi dopo i recenti litigi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip . "Sarò serena quando uscirò da questa casa, non ...Orrore puro contro, raptus di Tommaso Zorzi: finisce in disgrazia?Manca sempre meno alla conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma per Dayane Mello gli ultimi giorni all’interno della Casa sembrano essere particolarmente complicati. Dopo le conti ...Simone Gianlorenzi, compagno di Stefania Orlando, ha preso le difese della conduttrice e si è scagliato contro Dayane Mello.