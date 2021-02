“Come fai a saperlo?” Bufera per Dayane Mello che rivela qualcosa di segreto, rischio squalifica. Cos’è successo (Di giovedì 25 febbraio 2021) I concorrenti del Grande Fratello Vip, Come da regolamento, non possono venire a conoscenza dei fatti che accadono al di fuori della Casa di Cinecittà. In realtà, le uniche informazioni che sono in grado di sapere sono quelle inerenti ai propri famigliari stretti. Ancora una volta, però, pare che ci sia una gieffina che in questi giorni ha fatto parlare più volte di sé a causa di svariate situazioni. Dayane Mello, infatti, ha avuto delle accese discussioni con alcuni vipponi tra i quali la neo nominata Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Il popolo del Web pare che ripetutamente non abbia gradito questi screzi che hanno portato a delle polemiche piuttosto aspre. Ecco perché forse la modella brasiliana è così informata Gli utenti dei social network, Come se non bastasse, si sono fatti ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 25 febbraio 2021) I concorrenti del Grande Fratello Vip,da regolamento, non possono venire a conoscenza dei fatti che accadono al di fuori della Casa di Cinecittà. In realtà, le uniche informazioni che sono in grado di sapere sono quelle inerenti ai propri famigliari stretti. Ancora una volta, però, pare che ci sia una gieffina che in questi giorni ha fatto parlare più volte di sé a causa di svariate situazioni., infatti, ha avuto delle accese discussioni con alcuni vipponi tra i quali la neo nominata Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Il popolo del Web pare che ripetutamente non abbia gradito questi screzi che hanno portato a delle polemiche piuttosto aspre. Ecco perché forse la modella brasiliana è così informata Gli utenti dei social network,se non bastasse, si sono fatti ...

