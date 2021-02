Cagliari, Nainggolan sarà centrale nel progetto di Semplici (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il nuovo Cagliari di mister Semplici è pronto a prendere vita: no alle rivoluzioni, sì a Radja Nainggolan al centro del gioco Prende forma il nuovo Cagliari di mister Semplici. Spiega Il Corriere dello Sport: nella doppia seduta d’allenamento di ieri, il tecnico ha iniziato con i suoi primi concetti, cercando di cambiare il meno possibile ma provandoci a metterci del suo. Corsa, pressing a tutto campo e grande lavoro sulle corsie esterne, il tutto condito dal 3-5-2 che diventa lo schema di riferimento. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU CagliariNEWS24 sarà necessario ridare fiducia ad un gruppo che sembra averla smarrita da tempo. Il tecnico toscano dovrà lavorare anche sulla voglia di riscatto: l’aspetto mentale sarà decisivo per iniziare la corsa verso la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il nuovodi misterè pronto a prendere vita: no alle rivoluzioni, sì a Radjaal centro del gioco Prende forma il nuovodi mister. Spiega Il Corriere dello Sport: nella doppia seduta d’allenamento di ieri, il tecnico ha iniziato con i suoi primi concetti, cercando di cambiare il meno possibile ma provandoci a metterci del suo. Corsa, pressing a tutto campo e grande lavoro sulle corsie esterne, il tutto condito dal 3-5-2 che diventa lo schema di riferimento. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS24necessario ridare fiducia ad un gruppo che sembra averla smarrita da tempo. Il tecnico toscano dovrà lavorare anche sulla voglia di riscatto: l’aspetto mentaledecisivo per iniziare la corsa verso la ...

