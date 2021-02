Tottenham-Wolfsberger, gol pazzesco di Dele Alli in rovesciata (VIDEO) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ un gol pazzesco quello di Dele Alli nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Tottenham e Wolfsberger. Il centrocampista degli Spurs si coordina e dopo aver controllato la palla messa in mezzo in area spalle alla porta è protagonista di una meravigliosa rovesciata. La sforbiciata volante del talentuoso giocatore di Mourinho scavalca il portiere degli austriaci e si insacca per l’1-0. Questo il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ un golquello dinel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra. Il centrocampista degli Spurs si coordina e dopo aver controllato la palla messa in mezzo in area spalle alla porta è protagonista di una meravigliosa. La sforbiciata volante del talentuoso giocatore di Mourinho scavalca il portiere degli austriaci e si insacca per l’1-0. Questo il. SportFace.

