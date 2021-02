Serie A, Lippi: “Barella tra i più forti al mondo. Scudetto? Nulla è ancora deciso, in Champions e Europa League…” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'ex tecnico della Juventus, Marcello LippiL'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Marcello Lippi, durante un'intervista rilasciata ai microfoni di "TMW", ha parlato del momento delle squadre italiane in chiave Scudetto. Tra i temi affrontati dal tecnico anche quello relativo alle competizioni europee, con Juventus, Atalanta e Lazio pronte a giocarsi il passaggio del turno in Champions League, mentre in chiave Europa League Roma, Milan e Napoli cercheranno l'approdo alla fase successiva. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore di Viareggio.GIOVANI ITALIANI - "Barella è il più forte di tutti in questo momento, è uno dei più forti centrocampisti al mondo. Mi piace molto anche Pessina, per il quale l’Atalanta ha deciso di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'ex tecnico della Juventus, MarcelloL'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Marcello, durante un'intervista rilasciata ai microfoni di "TMW", ha parlato del momento delle squadre italiane in chiave. Tra i temi affrontati dal tecnico anche quello relativo alle competizioni europee, con Juventus, Atalanta e Lazio pronte a giocarsi il passaggio del turno inLeague, mentre in chiaveLeague Roma, Milan e Napoli cercheranno l'approdo alla fase successiva. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore di Viareggio.GIOVANI ITALIANI - "è il più forte di tutti in questo momento, è uno dei piùcentrocampisti al. Mi piace molto anche Pessina, per il quale l’Atalanta hadi ...

ZZiliani : Piatto ricco mi ci ficco. Anzi, mi ci ficchio. Parola di #Bochicchio. Roba che le serie #Netflix al confronto impal… - Mediagol : Serie A, Lippi: 'Barella tra i più forti al mondo. Scudetto? Nulla è ancora deciso, in Champions e Europa League...… - junews24com : Lippi avverte Conte: «Non è finita per lo Scudetto, Juve in corsa» - - ivangallo80 : RT @ZZiliani: Piatto ricco mi ci ficco. Anzi, mi ci ficchio. Parola di #Bochicchio. Roba che le serie #Netflix al confronto impallidiscono.… - _i_n_d_i_o_ : RT @ZZiliani: Piatto ricco mi ci ficco. Anzi, mi ci ficchio. Parola di #Bochicchio. Roba che le serie #Netflix al confronto impallidiscono.… -