Rider: ammende per 733 Mln a società - Cronaca ANSA Nuova Europa Rider, Procura di Milano: "Non sono schiavi ma cittadini, in 60mila vanno assunti" | Indagati i rappresentanti dei colossi del delivery "Non è più il tempo di dire sono schiavi ma è il tempo di dire che sono cittadini": Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco, facendo il punto sulle indagini "milanesi" su ...

Rider, la Procura impone assunzione per 60mila fattorini Una notifica alle società di delivery che impone l'assunzione di 60mila rider come lavoratori parasubordinati, ovvero collaboratori coordinati e continuativi "perché non è possibile sostenere che sian ...

