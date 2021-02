Ricky Gervais contro la cancel culture | “Si deve poter scherzare su qualunque c**zo di cosa”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Londra, 24 feb –, il comicoverso dietro show famosissimi come The Office (Uk) e AfterLife, ha criticato l'”annacquamento” dell’umorismo da parte della televisione e dei dirigenti allineati alla “”.: “Umorismo annacquato per non offendere”,, 59 anni, ha parlato mercoledì allo show Lorraine della sua serie Netflix After Life, che segue le peripezie di un vedovo con tendenze suicida, completamente distrutto dalla morte di sua moglie e di come, nel bene e nel male, riesce a sopravvivere alla depressione. Discutendo il suo lavoro ormai “rischioso” per i temi che affronta,ha detto: “È strano che i dirigenti televisivi si muovano secondo quello che secondo loro dirà il pubblico. “Oh, non dovremmo ...

