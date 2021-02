Real Madrid | Varane | «Ci avevano dati per morti | ma siamo tornati»

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Raphaelha parlato del momento delRaphael, difensore del, in una intervista a Eurosport ha parlato del momento della squadra spagnola che questa sera affronterà l’Atalanta in Champions League. MOMENTO – «Cigiàper, ma. È un qualcosa che fa parte di questo club. E’ un modo di essere e di pensare che io ho assimilato velocemente dopo il mio arrivo. Quando si vivono momenti difficili la fiducia va e viene, quello che serve è restare concentrati ed essere pronti per tornare ad essere competitivi». ASSENZA RAMOS – «Non cambia niente per quanto riguarda il mio rendimento sul campo. Detto questo, giocando insieme da 10 anni non c’è ...

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - UEFAcom_it : La formazione ufficiale dell'Atalanta ???? Il protagonista stasera sarà _________ ?? SEGUI Atalanta-Real Madrid con… - fanpage : Saltano le norme anti Covid a Bergamo, una delle città più colpite dalla pandemia #AtalantaRealMadrid - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: Ignorato l'appello dell'ATS di Bergamo ???????? #UCL | #AtalantaRealMadrid - scuroscuroscuro : RT @massimo_bagnato: Il Real Madrid non lo puoi aspettare, iniziate a giocare 15 minuti prima #AtalantaRealMadrid -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Champions League - L'Atalanta di Gasperini prova a scrivere la storia ricevendo ildi Zinadine Zidane. Atalanta (3 - 4 - 1 - 2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.(4 - 3 - 3): Courtois;...Sono finalmente state diramate le scelte degli allenatori per la sfida di Champions League tra Atalanta e, valida per l'andata degli Ottavi di Finale e che si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Il Gasp si affida alla coppia Muriel Zapata in avanti con Pessina trequartista. Il., ...ATALANTA REAL MADRID FORMAZIONI – Sono state emanate le formazioni ufficiali di Atalanta-Real Madrid, match valido per gli ottavi di finale d’andata di Champions League. Gli uomini di Gasperini ...Il dirigente del Real Madrid: “I nerazzurri giocano bene e fanno tanti gol. Le assenze? Pensiamo ai giocatori che scenderanno in campo” Il dirigente del Real Madrid, Emilio Butragueño, analizza così ...