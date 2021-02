Quando Lawrence Ferlinghetti venne a Bergamo per farsi intervistare da Fernanda Pivano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel 2002 per “Notti di luce”, un anno dopo l’11 settembre, il grande poeta americano arrivò in città per partecipare ad una performance con Enrico Rava alla tromba e al flicorno sul suo testo “Blind Poet”. Per ricordare quel momento riprendiamo il pezzo che Giulio Brotti dedicò all’incontro fra i due

(@citylightbooks)Ferlinghetti e il pacifismo Madre francese, padre bresciano " che morì ... perché sua mamma venne ricoverata in manicomiolui era un bambino. Seguendo la professione ...A tal proposito Giada Diano svela un simpatico aneddoto sul 'canto delle sirene' vicino al mare calabrese: " quello che non trapelava diera il senso dell'ironia incredibile.è venuto ...Nel 2002 per “Notti di luce”, un anno dopo l’11 settembre, il grande poeta americano arrivò in città per partecipare ad una performance con Enrico Rava alla tromba e al flicorno sul suo testo “Blind P ...Muore Lawrence Ferlinghetti, 101 anni, l’uomo della Beat Generation, il fondatore di City Lights, libreria cult di San Francisco.