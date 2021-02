Napoli | parcheggiatori abusivi in piazza Pepe | multati e allontanati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSvolgevano l’attività di parcheggiatore abusivo e sorpresi dalla polizia, in due hanno ricevuto un ordine di allontanamento. Il fatto è accaduto in. Inoltre sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme per il contrasto al contagio da Covid. Il primo perché si trovava fuori dal proprio comune di residenza, il secondo perché senza mascherina. Quest’ultimo, inoltre, destinatario della misura dell’avviso orale, è stato denunciato anche per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in quanto sottoposto a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane). L'articolo proviene da Anteprima24.it.