'Live – Non è la D'Urso' chiude, Zingaretti: "Ce n'è bisogno", bufera sui social (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E' polemica sui social per il tweet di Nicola Zingaretti, che sul suo canale social ha espresso solidarietà con Barbara D'Urso per la chiusura anticipata di Live – Non è la D'Urso. L'endorsement alla regina dei talk show è arrivato oggi, 24 febbraio, poco dopo mezzogiorno. Il commento del presidente della Regione Lazio ha attirato critiche – e risate – dopo che in un recente intervento radiofonico Zingaretti aveva citato il PCI al posto del Pd: discorsi che stonano – a dir poco – con quelli discussi da Barbara D'Urso. >> Mara Venier, ignobile fake news sul marito morto: lo sfogo della conduttrice e la reazione di Nicola Nicola Zingaretti appoggio Barbara D'Urso Da qualche giorno, anche se mancano conferme ufficiali da parte di Mediaset, si parla della chiusura anticipata di "Live – Non è la

fanpage : 'Live non è la D'Urso' verso la chiusura anticipata' #23febbraio - matteograndi : A) il punto davanti al nome non serve più dal 2016 B) un tweet del genere neanche Berlusconi C) se ci stavamo ancor… - davidemaggio : Live Non è la D'urso chiude e arriva l'endorsement shock di Nicola Zingaretti: «Hai portato la politica vicino alle… - AlicePenzavalli : Se iniziamo a paragonare qualsiasi cosa al sessismo, alla discriminazione, alla violenza sulle donne, facciamo solo… - GiacomoAllasia : RT @matteograndi: A) il punto davanti al nome non serve più dal 2016 B) un tweet del genere neanche Berlusconi C) se ci stavamo ancora chie… -

