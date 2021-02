Jiangsu, rischio scioglimento se non troverà acquirenti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Jiangsu FC, club che la scorsa stagione ha vinto il titolo della Chinese Super League (CSL), la massima serie calcistica cinese, rischia lo scioglimento se non riuscirà a trovare un aiuto finanziario o un nuovo acquirente, stando a quanto riportato oggi dai media locali. Secondo Soccer News, il club aveva problemi finanziari già la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) IlFC, club che la scorsa stagione ha vinto il titolo della Chinese Super League (CSL), la massima serie calcistica cinese, rischia lose non riuscirà a trovare un aiuto finanziario o un nuovo acquirente, stando a quanto riportato oggi dai media locali. Secondo Soccer News, il club aveva problemi finanziari già la L'articolo

MarSte92__ : RT @CalcioFinanza: Il #Jiangsu FC a rischio scioglimento se non dovesse trovare nuovi acquirenti - CalcioFinanza : Il #Jiangsu FC a rischio scioglimento se non dovesse trovare nuovi acquirenti - FcInterNewsit : Titan Sports - Fc Jiangsu, rischio scioglimento. Zhang pronto alla vendita simbolica, ma a una condizione - AndreaInterNews : RT @internewsit: Jiangsu in (s)vendita, situazione più grave dell'Inter. E c'è un altro rischio - - internewsit : Jiangsu in (s)vendita, situazione più grave dell'Inter. E c'è un altro rischio - -