SkySport : ???'GLADBACH-MAN CITY 0-2 Risultato finale ? ? #Silva (29’) ? #Jesus (65’) ? ? - CorSport : Gol di #Silva e #Jesus: il #City di #Guardiola batte il #Borussia M. ??? - GIUSPEDU : RT @SkySport: ???'GLADBACH-MAN CITY 0-2 Risultato finale ? ? #Silva (29’) ? #Jesus (65’) ? ? - sportli26181512 : Gol di Silva e Jesus: il #City di Guardiola batte il Borussia M.: Il #Manchester #City domina e sconfigge i tedesch… - fpa82 : RT @SkySport: ???'GLADBACH-MAN CITY 0-2 Risultato finale ? ? #Silva (29’) ? #Jesus (65’) ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Gol Silva

Troppa la differenza di qualità in campo, con gli inglesi che vincono 2 - 0 e mettono un'ipoteca sulla qualificazione ai quarti grazie aidi Bernardoe Gabriel Jesus. La Puskas Arena di ...BUDAPEST (UNGHERIA) - Continua il volo del Manchester City , che si aggiudica l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Monchengladbach grazie aidi Bernardoe Gabriel Jesus. Un match senza storia che ha visto il dominio degli uomini di Guardiola. La gara si è giocata in campo neutro a Budapest , in Ungheria, a causa delle limitazioni ...BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Basta un gol per tempo al Manchester City per sbarazzarsi del Borussia Moenchengladbach nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e centrare la 19^ vitto ...Con un successo per 0-2, il Manchester City si aggiudica l'andata degli ottavi di Champions contro il Monchengladbach: apre B.Silva, chiude G.Jesus.