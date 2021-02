GF Vip 5 | Tommaso Zorzi nella bufera per Dayane Mello | Soleil Sorge e Taylor Mega si schierano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)è al centro di una nuova polemica mediatica esplosa sul Gf vip 5, tanto che contro di lui impazza nel web l’hashtag #fuorie insorgono le ex naufraghe de L’isola dei famosi,. Lache vede coinvoltonasce per via di una dura accusa che l’influencer ha scagliatoCasa alla prima finalista del Gf vip 5,, quella di fingersi bisessuale e di inscenare un amore incondizionato per Rosalinda Cannavò a fin di visibilità. E sull’affondo dell’influencer contro la modella brasiliana, i commenti delle ex naufraghe sono altrettanto duri, così come lo sono le contestazioni del pubblico del Gf vip. Gf vip 5, esplode ...

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ariibastidas96 : RT @fjarless: Qui c'è l'articolo ???? - andreaaa280 : RT @fjarless: Qui c'è l'articolo ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Tommaso

CECILIA CAPRIOTTI E LA TATA DIZORZI Tra Cecilia Capriotti e la tata diZorzi , suo coinquilino al Grande Fratello, in realtà c'è stato un fraintendimento social: 'Per questo - ha ...VIDEO: SCAZZO TRA TOMMAZO ZORZI E DAYANE MELLO Fabio Fabbretti per 'www.davidemaggio.it'zorzi vs. dayane mello 4 Nella casa del Grande Fratellosi è scatenata l'ira diZorzi nei ...Cecilia Capriotti, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ha avuto una lite via internet con la tata del suo amico ed ex coinquilino Tommaso Zorzi. La signora, che si chiama anche ...VIDEO: SCAZZO TRA TOMMAZO ZORZI E DAYANE MELLO Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it" tommaso zorzi vs. dayane mello 4 Nella casa del Grande Fratello Vip si è scatenata l’ira di Tommaso Zorzi nei c ...