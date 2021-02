Fine del meteo d’Inverno? Questa è una Primavera illusoria

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’asso nella manica? Vedremo. L’Inverno, giunti a ridosso di marzo, è bene che si dia una mossa se vuole organizzare il classico colpo di coda. Già, resta poco tempo a disposizione (al di là che marzo, volendo, possa realmente rappresentare un mese invernale in piena regola) e gli ingredienti disponibili sono di quelli buoni. Buoni perché il gelo non ha ancora abdicato, non si è ancora rintanato a est né tantomeno a ovest. Però diciamolo chiaramente, ormai è un Inverno al capolinea. Dovremo aspettare dicembre 2021 per riparlarne e potrebbe essere – il prossimo – un Inverno ancor più interessante. Quello che volge al termine lo è stato, è inutile girarci attorno. Poi sì, magari non ha accontentato appieno chi desiderava gelo e neve a gogò, ma manovre interessanti ne abbiamo visto eccome. Ecco, diciamo che tali manovre potrebbero rappresentare uno snodo cruciale per quel cambio di ...