Covid | Moody' s taglia a +3 | 7% stima ripresa Italia in 2021

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. -(Adnkronos) - Forte sforbiciata da parte dell'agenzia's alle stime didell'economiana nel: se nei mesi scorsi era previsto un rimbalzo del 5,6% per l'anno in corso (dopo il -8,9% del 2020) ora laè di un più modesto +3,7% seguito però da una accelerazione a +4,1% nel 2022 (visto in precedenza a +3,5%). In un rapporto dedicato alle prospettive dei paesi del G20's vede anche per l'unadell'inflazione (+0,7% quest'anno e +1,2% il prossimo) ma soprattutto un balzo della disoccupazione che dovrebbe passare dal 9,1% del 2020 al 10,5% quest'anno per poi ripiegare leggermente il prossimo al 10,2%.'s motiva la revisione al ribasso alla luce delle nuove limitazioni alla ...

Poi +4,1% Pil nel 2022. Per l'agenzia di rating, l'avvio di un governo guidato da Mario Draghi rafforza la possibilità che i fondi del Recovery siano utilizzati in maniera efficace ...Moody's ha rivisto al rialzo le previsioni economiche per l'anno di Stati Uniti e mercati emergenti, mentre ha tagliato le stime sull'Europa a seguito dei rigidi lockdown dovuti al Covid-19 adottati n ...