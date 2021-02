Coronavirus 24 febbraio: incidenza al 4,8%, salgono terapie intensive (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus oggi 24 febbraio in Italia: incidenza al 4,8%, salgono le terapie intensive, i dati aggiornati. Una lenta risalita degli attualmente positivi, affianco a un costante aumento dei ricoveri in terapia intensiva: questo il quadro che si delinea in questi ultimi giorni e che riguarda l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. I parametri, al momento, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Emergenzaoggi 24in Italia:al 4,8%,le, i dati aggiornati. Una lenta risalita degli attualmente positivi, affianco a un costante aumento dei ricoveri in terapia intensiva: questo il quadro che si delinea in questi ultimi giorni e che riguarda l’emergenzanel nostro Paese. I parametri, al momento, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RegLombardia : #Covid19 ?? Ordinanza regionale n. 705 del 23 febbraio 2021 Per poter contenere specifici cluster epidemiologici, da… - SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - sbonaccini : #Coronavirus. #Vaccini, in #EmiliaRomagna a marzo in consegna più di 470mila dosi: +38% rispetto a febbraio Nella… - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Sicilia il 24 febbraio nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 542, i decessi sono 21 - MRGUMEDE40 : RT @Libero_official: #Bollettino #coronavirus: 16.424 nuovi positivi, 318 le vittime. Calano i ricoveri ordinari ma salgono quelli in terap… -