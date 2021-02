Coppa del Mondo di sci alpino, Federico Pellegrino: “Ora i Mondiali…” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Federico Pellegrino ha vinto la Coppa del Mondo di sci di fondo nella categoria sprint. È il secondo trofeo dell’italiano, a distanza di cinque anni, dal primo trionfo della carriera. Ecco le parole, a caldo, dello sciatore italiano dopo il successo iridato. Le parole di Federico Pellegrino Ecco le parole, riportate dall’Ansa, di Federico Pellegrino, vincitore della Coppa del Mondo di sci alpini nella disciplina sprint. Le sue dichiarazioni trasmettono, ovviamente, fiducia per il prossimo Mondiale: “Rischia di dar quasi un po’ fastidio sapere di aver vinto la Coppa del Mondo a 2 giorni dal via dei Mondiale. Ma naturalmente mi fa enorme piacere soprattutto considerando le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha vinto ladeldi sci di fondo nella categoria sprint. È il secondo trofeo dell’italiano, a distanza di cinque anni, dal primo trionfo della carriera. Ecco le parole, a caldo, dello sciatore italiano dopo il successo iridato. Le parole diEcco le parole, riportate dall’Ansa, di, vincitore delladeldi sci alpini nella disciplina sprint. Le sue dichiarazioni trasmettono, ovviamente, fiducia per il prossimo Mondiale: “Rischia di dar quasi un po’ fastidio sapere di aver vinto ladela 2 giorni dal via dei Mondiale. Ma naturalmente mi fa enorme piacere soprattutto considerando le ...

