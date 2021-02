Ciclismo: Fontana, ‘bellissimo rivedere il Giro in primavera’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. – (Adnkronos) – “L’arrivo a Piazza Duomo è un classico, uno dei momenti più belli dello sport italiano. E’ bellissimo rivedere il Giro in primavera, mostrerà ancora meglio il nostro Paese. Veder compresa anche la tappa di Cortina che ospiterà le Olimpiadi 2026 è un ‘fil rouge’ che lega la città con Milano in vista dei Giochi invernali”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla presentazione del Giro d’Italia 2021. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. – (Adnkronos) – “L’arrivo a Piazza Duomo è un classico, uno dei momenti più belli dello sport italiano. E’ bellissimoilin primavera, mostrerà ancora meglio il nostro Paese. Veder compresa anche la tappa di Cortina che ospiterà le Olimpiadi 2026 è un ‘fil rouge’ che lega la città con Milano in vista dei Giochi invernali”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio, intervenendo alla presentazione deld’Italia 2021. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

