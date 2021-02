Challenger Gran Canaria 1 2021: buona la prima per Musetti, battuto in due set Marti Pujolras (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Esordio vincente per Lorenzo Musetti nel Challenger di Gran Canaria 1 2021. Il tennista azzurro ha superato lo spagnolo Marti Pujolras con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. Al prossimo turno affronterà un altro qualificato, che corrisponde al nome di Alex Molcan. CRONACA – Dopo un avvio equilibrato, con tanto di scambio di break, il classe 2002 ha preso il largo ed ha chiuso 6-3 strappando la battuta al suo avversario in due occasioni. Molto più combattuto il secondo parziale, dove il talento di Carrara ha ceduto il servizio in tre occasioni ed ha anche dovuto rispondere per il match. Grazie a tre giochi consecutivi nel finale, Musetti è riuscito a far suo il match, evitando anche il tie-break. Non si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Esordio vincente per Lorenzoneldi. Il tennista azzurro ha superato lo spagnolocon il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. Al prossimo turno affronterà un altro qualificato, che corrisponde al nome di Alex Molcan. CRONACA – Dopo un avvio equilibrato, con tanto di scambio di break, il classe 2002 ha preso il largo ed ha chiuso 6-3 strappando la battuta al suo avversario in due occasioni. Molto più comil secondo parziale, dove il talento di Carrara ha ceduto il servizio in tre occasioni ed ha anche dovuto rispondere per il match. Grazie a tre giochi consecutivi nel finale,è riuscito a far suo il match, evitando anche il tie-break. Non si ...

