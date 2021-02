Atalanta-Real Madrid, Butragueno: “Tante assenze, sarà una partita difficile” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Abbiamo Tante assenze, ma chi giocherà è di gran livello e ha offerto in altre partite un gran rendimento. Sicuramente sarà una partita difficile, l’Atalanta ha Tante qualità e dovremo fare una gran partita per ottenere un risultato positivo. I giocatori qui presenti non deluderanno”. Lo ha detto il dirigente del Real Madrid, Emilio Butragueno, nel pre partita del match contro l’Atalanta: “E’ la Champions League, sappiamo che tutte le partite sono equilibrate, un episodio può essere decisivo. Loro segnano con facilità, penso che sarà una partita molto equilibrata. In Champions abbiamo una grande ambizione, faremo tutto il possibile ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Abbiamo, ma chi giocherà è di gran livello e ha offerto in altre partite un gran rendimento. Sicuramenteuna, l’haqualità e dovremo fare una granper ottenere un risultato positivo. I giocatori qui presenti non deluderanno”. Lo ha detto il dirigente del, Emilio, nel predel match contro l’: “E’ la Champions League, sappiamo che tutte le partite sono equilibrate, un episodio può essere decisivo. Loro segnano con facilità, penso cheunamolto equilibrata. In Champions abbiamo una grande ambizione, faremo tutto il possibile ...

