Uomini e Donne oggi: le prime esterne di Massimiliano e Giacomo

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 23 febbraio 2021, ha avuto come protagonisti i nuovi volti dello show di Canale 5. All'inizio della puntata c'è stata la presentazione della nuova tronista Samantha che ha avuto modo di vedere dieci pretendenti arrivati in studio per lei. Successivamente i riflettori sono stati puntati su Massimiliano e Giacomo che hanno fatto un'esterna a testa con la stessa corteggiatrice.

Uomini e Donne: Massimiliano e Giacomo in esterna

Sono decine le corteggiatrici che stanno cercando di guadagnarsi le attenzioni dei due nuovi tronisti, ma fino ad ora entrambi hanno deciso di uscire in esterna con la stessa ragazza. La fortunata corteggiatrice è Vanessa che ha avuto modo di uscire con tutti e due ...

