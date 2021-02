Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 23/02/21 (Di martedì 23 febbraio 2021) La storia insegna che quando alla presentazione dei nuovi tronisti dici ‘questo/a è figo/a, sicuramente farà un bel trono‘, si rivelerà la peggiore sòla della storia e, al contrario, quelli snobbati e bistrattati all’inizio sono quelli che poi si dimostrano come minimo i meno peggio. Per questa ragione sono molto timorosa nell’esprimere il mio apprezzamento per Samantha Curcio ma, oh, questa è la puntata che mi tocca commentare quindi mi butto e se tra un mese sarò qui a darle della poraccia non dite che non lo avevo previsto. Insomma, questa Samantha, prima tronista curvy nella storia di Uomini e Donne, mi ha fatto una buona impressione iniziale. A parte che, vabbè, considerando che tutte la ggggente della tv che ho visto dal vivo era tipo infinitamente più magra, penso che Samantha sia curvy giusto perché molte di coloro che siamo ... Leggi su isaechia (Di martedì 23 febbraio 2021) La storia insegna che quando alla presentazione dei nuovi tronisti dici ‘questo/a è figo/a, sicuramente farà un bel trono‘, si rivelerà la peggiore sòla della storia e, al contrario, quelli snobbati e bistrattati all’inizio sono quelli che poi si dimostrano come minimo i meno peggio. Per questa ragione sono molto timorosa nell’esprimere il mio apprezzamento per Samantha Curcio ma, oh, questa è lache mi tocca commentare quindi mi butto e se tra un mese sarò qui a darle della poraccia non dite che non lo avevo previsto. Insomma, questa Samantha, prima tronista curvy nella storia di, mi ha fatto una buona impressione iniziale. A parte che, vabbè, considerando che tutte la ggggente della tv che ho visto dal vivo era tipo infinitamente più magra, penso che Samantha sia curvy giusto perché molte di coloro che siamo ...

graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - Esercito : Pattuglia #tricolore realizzata da parte dei 150 uomini e donne delle Truppe Alpine dell’#Esercito che in questi gi… - poliziadistato : Con le immagini più belle delle nostre donne e dei nostri uomini impegnati ai #mondialidisci @cortina2021 per garan… - Alexa2dos : RT @lanoiachescrive: #fuoritommaso perché la bisessualità non è una moda ma un orientamento sessuale che deve essere rispettato come tutti… - Ros7311 : RT @lanoiachescrive: #fuoritommaso perché la bisessualità non è una moda ma un orientamento sessuale che deve essere rispettato come tutti… -