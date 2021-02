“Non più in diretta”. GF Vip, cosa succede a pochi giorni dalla finale (e perché questa novità) (Di martedì 23 febbraio 2021) Una sola settimana al termine di questo lunghissimo GF Vip. Lunedì 22 febbraio 2021 la 42esima puntata, “anti-vigilia” della finale l’ha definita Alfonso Signorini aprendo la diretta. Che tornerà venerdì sera per poi dare appuntamento al primo marzo, anche se per un attimo ha fatto credere a Tommaso Zorzi che ci sarebbe stato un nuovo slittamento di quindici giorni. E tra l’altro fra pochi giorni una tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò lascerà la Casa a un soffio dall’ultima puntata. Le due, entrambe entrate al reality a settembre scorso, si sfideranno al televoto dopo la scelta dei tre finalisti, che hanno “salvato” la coppia Samantha De Grenet e Andrea Zelletta. Dunque il pubblico si prepara a vedere la diretta dalla Casa per l’ultima settimana, ma con una ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Una sola settimana al termine di questo lunghissimo GF Vip. Lunedì 22 febbraio 2021 la 42esima puntata, “anti-vigilia” dellal’ha definita Alfonso Signorini aprendo la. Che tornerà venerdì sera per poi dare appuntamento al primo marzo, anche se per un attimo ha fatto credere a Tommaso Zorzi che ci sarebbe stato un nuovo slittamento di quindici. E tra l’altro frauna tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò lascerà la Casa a un soffio dall’ultima puntata. Le due, entrambe entrate al reality a settembre scorso, si sfideranno al televoto dopo la scelta dei tre finalisti, che hanno “salvato” la coppia Samantha De Grenet e Andrea Zelletta. Dunque il pubblico si prepara a vedere laCasa per l’ultima settimana, ma con una ...

Ultime Notizie dalla rete : Non più E' MORTO GIOVANNI INGOGLIA Lo scorso anno avevo deciso di "mollare" il sindacato, Giovanni mi ha chiamato invitandomi a non farlo : ho "obbedito" al mio fratello più grande. Gli volevo troppo bene. Ciao Giovanni, mi mancherai, ...

Parla Patty Pravo: 'Ho sempre fatto quel che mi pareva... anche nella scelta del nome infernale' E all'intervistatore che le ricorda i cinque matrimoni più uno (con Riccardo Fogli) non valido perché contratto con rito celtico ( ), e le chiede se sia irrequieta, replica: 'Irrequieta sicuramente. ...

