M5s, Morra: "Voto online per espulsioni, mi appello ad attivisti" (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – Sulla espulsione dal Movimento Cinque Stelle, "io non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, almeno fino a poco fa". E comunque " noi dovremo essere sottoposti a una votazione on line" perche' "a seguito del pronunciamento dei probiviri bisogna sempre passare attraverso la ratifica della rete". E d'altra parte "l'unico che puo' opporsi" a questa procedura "sarebbe il capo politico ma, a quanti mi risulta, al momento il capo politico non c'e'". Lo afferma il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra che, in una intervista che andra' in onda questa sera a Cartabianca su Rai3, rivolge un appello agli attivisti pentastellati iscritti alla piattaforma Rousseau.

