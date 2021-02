Leeds pazzo di Bielsa | la dirigenza vuole il rinnovo e lui… | “Preferisco aspettare | ma se vogliono una risposta…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 23 febbraio 2021) Marceloe ilpotrebbero prolungare il loro "amore" prima della fine della stagione. Nonostante il tecnico argentino sia da sempre abituato a pensare di anno in anno e non impegnarsi in altro modo con la società, ecco che le cose potrebbero cambiare. Come riporta la BBC, il tecnico ha rilasciato alcune interessanti parole in merito al suo futuro., si rinnova... in anticipocaption id="attachment 993513" align="alignnone" width="769"(getty images)/caption"La prima cosa che voglio dire in merito ai rumors sul mio contratto è che non voglio che passi come se ilmi stesse proponendo ile io stessi rifiutando", ha spiegato. "Anzi, non è assolutamente così. Posso dire che se il club ha bisogno di una ...