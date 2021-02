In quanti dovremo vaccinarci per raggiungere l'immunità di gregge? Più di 40 milioni (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 febbraio 2021 " E' una domanda che tutti noi, in questo anno di lotta contro il Covid, ci siamo fatti almeno una volta. Quando sarà possibile raggiungere la cosiddetta immunità di gregge , ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 febbraio 2021 " E' una domanda che tutti noi, in questo anno di lotta contro il Covid, ci siamo fatti almeno una volta. Quando sarà possibilela cosiddettadi, ...

ilrabazzone : @MicK_ele @grotondi @the_highsparrow Per capire chi c’è dietro dovremo seguire i soldi e vedere quanti finanziament… - paoloangeloRF : “ è possibile che dovremo ripetere il vaccino ogni anno dobbiamo tutti quanti partecipare c’è ancora un lungo perco… - fermet222 : RT @Hair49gc1: Cosa deve fare il Covid19 per far capire che il concetto di convivenza con il virus dell'occidente è completamente sbagliato… - Hair49gc1 : Cosa deve fare il Covid19 per far capire che il concetto di convivenza con il virus dell'occidente è completamente… - Ambrakey1 : @Anna50732053 @MuredduGiovanni @matteosalvinimi Hai ragione, e vediamo quanti stupidi ci cascheranno e quante zecche dovremo bloccare.. -