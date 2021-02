Il Grande Gatsby diventa un film d’animazione (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Grande Gatsby diventa un cartone animato: in arrivo un nuovo adattamento del classico di F. Scott Fitzgerald È in lavorazione un nuovo adattamento de Il Grande Gatsby, l’intramontabile classico del 1925 di F. Scott Fitzgerald che ha dato vita a un numero considerevole di opere cinematografiche a esso ispirate. La più recente, quella del 2013, con protagonisti Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire e Carey Mulligan, aveva ricevuto pareri e recensioni contrastanti da parte della critiva, che lodavano le performance attoriali, ma rimproveravano il film di non aver saputo trasporre su pellicola l’animo del romanzo. Il nuovo adattamento sarà un film d’animazione diretto da William Joyce e sceneggiato da Brian Selznick. Il Grande ... Leggi su tuttotek (Di martedì 23 febbraio 2021) Ilun cartone animato: in arrivo un nuovo adattamento del classico di F. Scott Fitzgerald È in lavorazione un nuovo adattamento de Il, l’intramontabile classico del 1925 di F. Scott Fitzgerald che ha dato vita a un numero considerevole di opere cinematografiche a esso ispirate. La più recente, quella del 2013, con protagonisti Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire e Carey Mulligan, aveva ricevuto pareri e recensioni contrastanti da parte della critiva, che lodavano le performance attoriali, ma rimproveravano ildi non aver saputo trasporre su pellicola l’animo del romanzo. Il nuovo adattamento sarà undiretto da William Joyce e sceneggiato da Brian Selznick. Il...

