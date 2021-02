Grande fratello vip: diretta sospesa per 8 ore. Telespettatori in rivolta (Di martedì 23 febbraio 2021) A causa di interventi tecnici programmati, il collegamento con la Casa non sar disponibile dall 01:00 alle 09:00. #GFVIP ". Con questo messaggio stringato stata annunciata su Facebook e Twitter la ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 23 febbraio 2021) A causa di interventi tecnici programmati, il collegamento con la Casa non sar disponibile dall 01:00 alle 09:00. #GFVIP ". Con questo messaggio stringato stata annunciata su Facebook e Twitter la ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande fratello Grande fratello vip: diretta sospesa per 8 ore. Telespettatori in rivolta Con questo messaggio stringato stata annunciata su Facebook e Twitter la sospensione per 8 ore, dall'1 di notte alle 9, della diretta televisiva dalla casa del Grande Fratello Vip . Una notizia che ...

Fredella Vs Massimiliano Morra/ 'Rosalinda con Zenga strategia? L'hai fatta prima tu' Dopo l'attacco fatto a Rosalinda Cannavò in diretta al Grande Fratello Vip , Massimiliano Morra torna a pungere la sua ex (presunta o tale) fiamma a Pomeriggio 5 . L'ex gieffino ribadisce i suoi dubbi sulla storia nata con Andrea Zenga ma stavolta trova ...

La buonanotte di Grande Fratello Vip - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 Grande Fratello GF, Zorzi contro Dayane: 'Hai sparlato di Gregoraci-Zelletta, non parlare di delicatezza' Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip continua ad essere teso ad un passo dalla finalissima. Al centro delle polemiche vi è Dayane Mello che, in queste ultime ore, è stata criticata ...

Grande Fratello Vip 5, diretta interrotta questa notte: il web insorge Diversi telespettatori avrebbero preso una posizione molto dura nei confronti del Grande Fratello Vip 5, accusandolo di voler “proteggere” specifici concorrenti. Il comunicato è arrivato qualche ora f ...

